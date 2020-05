Peter Wright hat sich den Gruppensieg in der zweiten Runde der PDC Home Tour und somit den Einzug ins Halbfinale gesichert.

Der Schotte gewann alle drei Spiele und zeigte dabei eine beeindruckende Leistung am Oche. Im ersten Match des Abends setzte sich "The Flying Scotsman" klar mit 6:2 gegen den Waliser Nick Kenny durch.

In Spiel zwei gegen Luke Humphries wurde es sogar noch deutlicher: Mit 6:1 wies Anderson "Cool Hand Luke" in die Schranken und glänzte dabei mit einem Drei-Dart-Average von starken 110.1 Punkten.

Im letzten Spiel des Abends gegen Jamie Lewis machte der 49-Jährige den ersten Platz der Gruppe drei perfekt. Dafür brauchte Anderson nur noch ein gewonnenes Leg, was er sich direkt im Eröffnungsleg sicherte. Am Ende stand ein 6:3-Sieg zu Buche.

Viele Stars scheitern früh - Hopp weiter

An den vorangegangenen Spieltagen mussten sich zahlreiche Superstars aus dem Turnier verabschieden. WM-Finalist Gerwyn Price, James Wade, Simon Whitlock sowie Steve Beaton scheiterten ihn ihrer jeweiligen Gruppe.

Am 12. Spieltag gewann Max Hopp seine Gruppe gegen Keegan Brown, Mike de Decker sowie Conan Whitehead und steht damit als einziger deutscher Profi in der zweiten Runde.

PDC ruft Home Tour ins Leben

Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen, weshalb die PDC seit dem 17. April die "Home Tour" durchführt.

Die zweiten Runde beginnt am Dienstag, 26. Mai. Gespielt wird in acht Gruppen zu je vier Spielern. Die Sieger der Gruppen qualifizieren sich für das "Last Eight".

Alle Partien der zweiten Runde werden im Format "Best of 9 Legs" absolviert, jeder Sieg wird mit zwei Punkten honoriert. Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen.

Alle Spieler treten von zu Hause aus gegeneinander an. An den acht Abenden der zweiten Runde messen sie sich aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden", werden dabei mittels Video-Calls zusammengeschaltet.

Die Teilnehmer der zweiten Runde im Überblick: Jamie Lewis, Luke Woodhouse, Dave Chisnall, Geert Nentjes, Nick Kenny, Ryan Searle, Jelle Klaasen, Jonny Clayton, Martijn Kleermaker, Nathan Aspinall, Alan Tabern, Max Hopp, Carl Wilkinson, Chris Dobey, Darren Webster, Jeff Smith, Damon Heta, Stephen Bunting, Glen Durrant, Ryan Murray, Rob Cross, Jesus Noguera, Daniel Larsson, Jamie Hughes, Jose De Sousa, Mike De Decker, Luke Humphries, Scott Waites, Cristo Reyes, Gary Anderson, Joe Cullen, Peter Wright.

Die Ergebnisse von Gruppe 3:

Gary Anderson - Nick Kenny 6:2

Luke Humphries - Jamie Lewis 6:2

Jamie Lewis - Nick Kenny 6:4

Gary Anderson - Luke Humphries 6:1

Luke Humphries - Nick Kenny 6:1

Jamie Lewis - Gary Anderson 6:3