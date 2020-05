Endlich wird wieder Darts gespielt!

Bei der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany kämpfen ab dem 16. Mai bis zum 14. Juni jeweils an den Wochenenden 16 der besten deutschen Darts-Spieler wie Gabriel Clemens oder Nico Kurz um das begehrte Ticket zur Darts-WM nach London (Alle Infos zur HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany).

Anzeige

HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany, ab Samstag 14 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im Stream sowie parallel auf YouTube und bei Facebook

An den ersten vier Wochenenden treffen die Teilnehmer in zwei Achtergruppen jeweils zweimal in Hin- und Rückspiel aufeinander. Die besten Vier in jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale, die am Sonntag, 14. Juni, ab 15 Uhr und ab 20.15 Uhr auf SPORT1 ausgestrahlt wird (Die Favoriten der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany).

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Blick in den Practice Room: Aufwärmen mit Mundschutz

Ergebnisse und Spielplan der HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany

Modus: Best-of-11

Samstag, 16. Mai:

Spielrunde 1:

Gabriel Clemens - Kai Gotthardt 6:3

Jens Kniest - Michael Unterbuchner 1:6

Kevin Münch - Sascha Stein 4:6

Steffen Siepmann - Christian Bunse

Spielrunde 2:

Jens Kniest - Gabriel Clemens

Sascha Stein - Kai Gotthardt

Michael Unterbuchner - Steffen Siepmann

Christian Bunse - Kevin Münch

Spielrunde 3:

Gabriel Clemens - Sascha Stein

Steffen Siepmann - Jens Kniest

Kai Gotthardt - Christian Bunse

Kevin Münch - Michael Unterbuchner

Spielrunde 4:

Steffen Siepmann - Gabriel Clemens

Christian Bunse - Sascha Stein

Sonntag, 17. Mai:

Jens Kniest - Kevin Münch

Michael Unterbuchner - Kai Gotthardt

Spielrunde 5:

Gabriel Clemens - Christian Bunse

Kevin Münch - Steffen Siepmann

Sascha Stein - Michael Unterbuchner

Kai Gotthardt - Jens Kniest

Spielrunde 6:

Kevin Münch - Gabriel Clemens

Michael Unterbuchner - Christian Bunse

Steffen Siepmann - Kai Gotthardt

Jens Kniest - Sascha Stein

Spielrunde 7:

Michael Unterbuchner - Gabriel Clemens

Kai Gotthardt - Kevin Münch

Christian Bunse - Jens Kniest

Sascha Stein - Steffen Siepmann