Gabriel Clemens muss sich bei der PDC Home Tour früh verabschieden.

Ein Sieg bei zwei Niederlagen in Gruppe 7 mit Jelle Klaasen, Ryan Meikle und Gavin Carlin reichte nicht für den Einzug in die 2. Runde.

Anzeige

Gegen den Niederländer Klaasen kam der deutsche Profi nach 0:3-Rückstand zwar noch zum 3:3-Ausgleich, musste die darauffolgenden beiden Legs aber an "The Cobra" abgeben.

Trotz der Niederlage hatte Clemens mit 96 Punkten einen höheren Average als sein Gegner Klaasen gespielt (93 Punkte).

Klaasen beim Schummeln erwischt?

Zu einer kuriosen Szene kam es im zweiten Leg des Matches zwischen Clemens und Klaasen: Klaasen spielte seine verbleibenden 70 Punkte mit 10 - 20 - D20 herunter und gab dem Schiedsrichter den Checkout durch.

Allerdings zeigen die Bilder der Live-Übertragung, dass der dritte Pfeil nicht in sondern über der Doppel-20 steckte und Klaasen damit das Leg nicht beendet hatte. Der Schiedsrichter gab das Leg an Klaasen zu dessen 2:0-Führung. Dafür kassierte der schon öfter in Kontroversen verwickelte Klaasen einige Kommentare auf Twitter - gegen Meikle schienen die Bilder eine weitere Schummelei zu zeigen.

Es wäre ein handfester Eklat bei einem eigentlich für die Fans ausgetragenem Spaß-Turnier.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Viele Stars scheitern früh

Als Gruppensieger ging Klaasen (Nr. 48 der Welt) dennoch hervor, der zwar wie Meikle zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto hatte, allerdings die bessere Leg-Differenz hatte.

Bereits an den vorangegangenen sechs Spieltagen mussten sich zahlreiche Superstars aus dem Turnier verabschieden. Weltmeister Peter Wright, WM-Finalist Gerwyn Price und James Wade scheiterten ihn ihrer jeweiligen Gruppe.

Besonders kurios war das Aus von Publikumsliebling Gary Anderson: Der "Flying Scotsman" konnte keines seiner Duelle absolvieren, weil sein WLAN zu schlecht war.

PDC ruft Home Tour ins Leben

Die Coronakrise zwingt auch den Dartssport zu kreativen Lösungen, weshalb die PDC seit dem 17. April die "Home Tour" durchführt.

Hier treten 32 Spieler, die eine offizielle Tourcard der PDC besitzen, von zu Hause aus gegeneinander an. An 32 aufeinanderfolgenden Abenden messen sich jeweils vier Spieler aus den heimischen Wohnzimmern im Format "Jeder gegen Jeden", werden dabei mittels Video-Calls zusammengeschaltet.

Alle Partien werden im Format "Best of 9 Legs" absolviert, jeder Sieg wird mit zwei Punkten honoriert. Die Sieger der Gruppen qualifizieren sich für die 2. Runde. Die Partien werden live online bei PDC.TV übertragen.

Die Ergebnisse des Abends

Gabriel Clemens - Ryan Meikle 5:3

Jelle Klaasen - Gavin Carlin 5:2

Ryan Meikle - Gavin Carlin 5:1

Gabriel Clemens - Jelle Klaasen 3:5

Jelle Klaasen - Ryan Meikle 4:5

Gavin Carlin - Gabriel Clemens 5:4

Gruppe 8 - Freitag, 24. April:

Jonny Clayton - Adam Hunt

Richard North - David Pallett

Adam Hunt - David Pallett

Jonny Clayton - Richard North

Richard North - Adam Hunt

David Pallett - Jonny Clayton