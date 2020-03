Vorhang auf für die UK Open.

Rund zwei Monate nach der Darts-WM steht das nächste Major-Turnier auf der Agenda. Vom 6.-8. März werden im Butlins Minehead Resort die UK Open ausgespielt. Auch vier Deutsche sind beim "FA Cup des Darts" am Start. Los geht es am 6. März ab 13 Uhr.

Alle 128 Inhaber der Tourkarte wurden eingeladen, darunter also auch Gabriel Clemens, Martin Schinder, Christian Bunse und Steffen Siepmann. Deutschlands Nummer eins, Max Hopp, musste das Turnier aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Zusätzlich wurden weitere Startplätze vergeben, sodass insgesamt 160 Teilnehmer um den Titel kämpfen. Auch Fallon Sherrock sicherte sich über ein Qualifikationsturnier einen Startplatz.

Keine Setzliste bei den UK Open

Das Besondere: Es gibt keine Setzliste, die Topspieler können jederzeit gegeneinander gelost werden. Die Top 32 der Welt, darunter auch Hopp, steigen allerdings erst in Runde vier ein.

Im Vorjahr triumphierte Nathan Aspinall, der Rob Cross mit 11:5 in Legs bezwang. Neben dem vor wenigen Wochen erreichten WM-Halbfinale war der Sieg bei den UK Open der bisher größte Erfolg für "The Asp", der 100.000 Pfund Siegprämie einstrich. Die Gleiche Summer erhält auch in diesem Jahr der Sieger.

Die wichtigsten Spiele der UK Open:

Runde 1:

Kyle McKinstry (Nordirland) – Fallon Sherrock (England)

Steffen Siepmann (Deutschland) – Krzysztof Kciuk (Polen) 6:4

Runde 2:

Atkins/Murray – Christian Bunse (Deutschland)

Runde 3:

Luke Humphries (England) – Kyle Anderson (Australien)

Kim Huybrechts (Belgien) – Robert Thornton (Schottland)

Derry/Kuivenhoven – Gabriel Clemens (Deutschland)

Martin Schindler (Deutschland) – Benito van de Pas (Niederlande)

So können Sie die UK Open verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App