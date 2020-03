Gabriel Clemens hat einen großen Sponsorendeal an Land gezogen.

Der Saarländer wird künftig von Target Sports aus England gesponsert. Das Unternehmen hat auch Darts-Weltstars wie Phil Taylor, Raymond van Barneveld und Adrian Lewis unter Vertrag.

Das hochkarätige Portfolio wird nun mit dem ersten Deutschen bei Target ergänzt. Das Unternehmen schrieb: "Wir glauben, dass er einen großen Einfluss im Wachstum des Darts in Deutschland hat und sein Spiel immer weiter verbessert. Wir arbeiten derzeit an Gabriels neuer Ausrüstung, die in den Markt gehen soll und später im Jahr zum Verkauf steht."

Clemens ist ein ehemaliger Auto-Mechaniker, der seit 2018 die PDC Tour-Card inne hat. Der Weltranglisten-39. war im Jahr 2019 der beste deutsche Darts-Profi und nahm an der WM 2020 teil.