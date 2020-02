Mensur Suljovic hat beim Darts Players Championship 3 in Wigan für einen furiosen Start gesorgt. Dem Österreicher gelang in der ersten Runde ein Neun-Darter.

Auch dank des perfekten Legs gewann Suljovic seine Partie gegen den Kanadier Jeff Smith trotz eines 1:4-Rückstandes mit 6:5. Kurze Zeit später warf auch der Niederländer Danny Noppert bei seinem 6:2-Sieg gegen Andy Boulton einen Neuner.

Es waren bereits der achte und neunte Neun-Darter auf der PDC-Tour im laufenden Jahr. Schon beim ersten Wochenende der Players-Championship-Serie hatte es perfekte Legs gehagelt.

Cross und Price scheitern früh - Ashton schlägt Van den Bergh

Anders als Suljovic, der sich seit seiner Niederlage bei der WM 2020 gegen Fallon Sherrock in der Krise befindet, mussten einige Superstars in Wigan bereits in der ersten Runde die Segel streichen.

Unter anderem verloren Rob Cross, Daryl Gurney und Gerwyn Price ihre Auftaktmatches. Auch Dimitri Van den Bergh zog den Kürzeren. Der junge Belgier musste sich überraschend Lisa Ashton - erste Frau, die eine Tour-Karte der PDC ergattert hat - mit 4:6 geschlagen geben.

Nach einem weiteren 6:4-Erfolg gegen Adam Hunt scheiterte Ashton in der Runde der letzten 32 durch ein 1:6 gegen Krzysztof Ratajski.

Machtdemonstration! MvG lässt Gurney keine Chance

Hopp unterliegt van der Voort

Bester Deutscher war Max Hopp, der sich ebenfalls im Sechzehntelfinale verabschiedete. Nach zwei Siegen zum Auftakt - unter anderem gegen Ian White - unterlag er dem Niederländer Vincent van der Voort mit 1:6.

Gabriel Clemens, Martin Schindler, Christian Bunse und Steffen Siepmann kamen nicht über Runde 1 bzw. 2 hinaus.