Darts-Profi Michael Unterbuchner ist im Achtelfinale der BDO-WM ausgeschieden.

Der Deutsche unterlag dem an Nummer 9 gesetzten Scott Mitchell aus England in der Abendsession klar mit 0:4 Sätzen und konnte nicht an seine Leistung beim 3:1 zum Auftakt gegen Willem Mandigers anknüpfen.

Anzeige

Vor allem bei der Doppelquote war "T-Rex" gegen den Weltmeister von 2015 deutlich unterlegen und verpasste eine Überraschung klar.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Auch der frühere PDC-Star Andy Hamilton ist im Achtelfinale gescheitert. "The Hammer" unterlag Wayne Warren mit 1:4.

Alle Ergebnisse des Tages:

Wayne Warren - Andy Hamilton 4:1

Chris Landman - Ben Hazel 4:3

Lorraine Winstanley - Casey Gallagher 2:0 (Frauen-WM)

Scott Waiter - Wesley Harms 4:2

Scott Mitchell - Michael Unterbuchner 4:0

Davis Evans - Richard Veenstra 4:2