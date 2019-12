Nur zwei Tage nach ihrem sensationellen Erstrundensieg bei der Darts-WM schreibt Fallon Sherrock erneut Geschichte.

Wie die PDC am Donnerstag bekannt gab, hat der Verband die 25-Jährige zu den US Darts Masters im kommenden Jahr eingeladen. Damit ist sie die erste Frau, die ein Match im Rahmen der World Series of Darts bestreiten wird.

In New York wird sie am 5. und 6. Juni 2020 unter anderem gegen Michael van Gerwen sowie acht nordamerikanische Qualifikanten um den Titel spielen.

Sherrock kann Glück kaum Glauben

"Fallon erhält das Traumticket in Form einer Einladung zur World Series of Darts im Hulu Theater im Madison Square Garden, New York. Das wird weltweit eine große Nachricht sein, besonders in Amerika, und die Botschaft für andere Frauen ist klar: Wenn man gut genug ist, gibt es Möglichkeiten oder es werden Möglichkeiten geschaffen", erklärte Barry Hearn, Vorsitzender der PDC.

Sherrock selbst konnte ihr Glück über die Einladung in den Big Apple kaum glauben. "Das sind tolle Neuigkeiten für mich. Es waren ein paar verrückte Tage. Es ist alles wirklich aufregend und in der World Series in New York zu spielen, wir eine fantastische Erfahrung für mich sein. Ich kann es nicht erwarten", sagte sie.

Erst am Dienstag Abend hatte die gelernte Friseurin aus dem englischen Milton Keynes gegen ihren englischen Landsmann Ted Evetts als erste Frau ein Spiel bei einer gemischten Weltmeisterschaft gewonnen und damit ein Stück Darts-Geschichte geschrieben.