Max Hopp hat bei den Players Championship Finals die zweite Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins im Darts schlug zum Auftakt der Generalprobe für die PDC-WM in Minehead Jelle Klaasen mit 6:3. (Die Darts-WM 2020 vom 13. Dezember bis zum 1. Januar LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Beide Spieler legten furios los. Das 140er-Finish des "Maximisers" im ersten Leg konterte sein niederländischer Kontrahent mit einem 170er-Checkout. Danach holte Hopp drei Legs in Folge.

Anzeige

Beim Stand von 5:2 verpasste Hopp einen Matchdart auf der Doppel-16. Nachdem Klaasen auf 3:5 verkürzen konnte, machte Hopp im anschließenden Leg den Sack zu.

Am Nachmittag ist aus deutscher Sicht noch Martin Schindler gefordert. "The Wall" trifft zum Auftakt auf den WM-Finalisten von 2019 Michael Smith. Am Abend bekommt es Grand-Slam-Achtelfinalist Gabriel Clemens mit Mark McGeeney zu tun.

DAZN gratis testen und die größten Darts-Turniere live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Bei den bis Sonntag andauernden Players Championship Finals, dem Finalturnier der Players-Championship-Serie, geht es um ein Gesamtpreisgeld von britische 500.000 Pfund. Der Sieger erhält 100.000 Pfund. (Auslosung der Darts-WM 2020 am Montag, 25. November um 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Die 1. Runde im Überblick (Best of 11 Legs):

Freitag, Nachmittagssession

Bühne 1:

Dimitri Van den Bergh - Stephen Bunting 2:6

Jose de Sousa - James Richardson 6:3

Glen Durrant - Scott Baker 6:2

Max Hopp - Jelle Klaasen 6:3

Chris Dobey - Cristo Reyes

Jeffrey de Zwaan - Simon Whitlock

Michael Smith - Martin Schindler

Ian White - Devon Petersen

Bühne 2:

Harry Ward - Darius Labanauskas 5:6

Justin Pipe - Mervyn King 5:6

Brendan Dolan - Ross Smith 6:1

John Henderson - Ryan Joyce 6:5

Keegan Brown - Andy Boulton 6:3

Steve Beaton - Ricky Evans

Danny Noppert - Ryan Searle

Dave Chisnall - Matthew Edgar

SPORT1 DARTS ADVENTSKALENDER 2019 - Das Geschenk für jeden Darts-Begeisterten - HIER SICHERN | ANZEIGE

Freitag, Abendsession:

Bühne 1:

Krzysztof Ratajski - Steve Lennon

Gerwyn Price - Mickey Mansell

James Wade - Ted Evetts

Mensur Suljovic - Kim Huybrechts

Daryl Gurney - Luke Woodhouse

Michael van Gerwen - Luke Humphries

Peter Wright - James Wilson

Nathan Aspinall - Raymond van Barneveld

Bühne 2:

Jonny Clayton - Ryan Meikle

Joe Cullen - Kyle Anderson

Vincent van der Voort - Arron Monk

Gabriel Clemens - Mark McGeeney

Adrian Lewis - Josh Payne

William O'Connor - Steve West

Jermaine Wattimena - Jamie Hughes

Ron Meulenkamp - Rob Cross