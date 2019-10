Die Welt-Elite des Darts kommt nach Deutschland!

Vom 24. bis zum 27. Oktober findet die 12. Darts European Championship statt. Austragungsort ist erstmals die Lokhalle in Göttingen.

Deutsche Teilnehmer sucht man in diesem Jahr leider vergebens, aber so klangvolle Namen wie Michael van Gerwen, Gerwyn Price oder Peter Wright lassen die Augen der Dartsfans in Deutschland leuchten.

Dazu ist mit dem Österreicher Mensur Suljovic zumindest ein deutschsprachiger Vertreter am Start, der 2016 schon die große Sensation nur ganz knapp verpasste. Erstmals stand ein deutschsprachiger Spieler in einem Major-Finale. Damals musste sich "The Gentle" allerdings Superstar Michael van Gerwen klar geschlagen geben.

Der Niederländer gehört auch in diesem Jahr wieder zu den Topfavoriten auf den Titel. Seine Topform hat er erst kürzlich beim Triumph in der Darts Champions League unter Beweis gestellt. Es wäre sein fünfter Titel bei dieser Veranstaltung, womit er sich zum alleinigen Rekordsieger küren würde. Aktuell muss er sich den Thron noch mit Darts-Legende Phil Taylor teilen, der die ersten vier Veranstaltungen von 2008 bis 2011 allesamt für sich entscheiden konnte.

Qualifikationsregeln

Für die European Championship qualifizieren sich die 32 besten Spieler der European Tour of Merit. Ausschlaggebend war die Platzierung nach der Gibraltar Trophy am 29. September 2019.

TV-Übertragung

Alle Spiele sind LIVE und in voller Länge auf DAZN und dem offiziellen PDC-Stream zu sehen.

Spielplan und Ergebnisse

1. Runde (Best of 11 Legs)

Donnerstag, 24. Oktober

Abendsession, ab 19 Uhr

Joe Cullen (8) - Mervyn King (25)

Dave Chisnall (5) - Dimitri van den Bergh (28)

Glen Durrant (16) - Ricky Evans (17)

Adrian Lewis (13) - Simon Whitlock (20)

Rob Cross (9) - Darren Webster (24)

James Wade (12) - Jonny Clayton (21)

Michael van Gerwen (1) - Ross Smith (32)

Daryl Gurney (4) - William O'Connor (29)

Freitag, 25. Oktober

Nachmittagssession, ab 12.45 Uhr

Jamie Hughes (10) - Jermaine Wattimena (23)

Keegan Brown (15) - Stephen Bunting (18)

Krzysztof Ratajski (11) - Chris Dobey (22)

Nathan Aspinall (14) - Steve Beaton (19)

Mensur Suljovic (6) - Vincent van der Voort (27)

Ian White (2) - Michael Smith (31)

Peter Wright (7) - Jeffrey de Zwaan (26)

Gerwyn Price (3) - Ted Evetts (30)

2. Runde (Best of 19 Legs)

Freitag, 25. Oktober

Abendsession, ab 19 Uhr

Cullen/King - Cross/Webster

Gurney/O'Connor - Lewis/Whitlock

Chisnall/Van den Bergh - Wade/Clayton

Van Gerwen/R.Smith - Durrant/Evans

Samstag, 26. Oktober

Abendsession, ab 19 Uhr

Suljovic/Van der Voort - Ratajski/Dobey

White/M.Smith - Brown/Bunting

Price/Evetts - Aspinall/Beaton

Wright/De Zwaan - Hughes/Wattimena

Sonntag, 27. Oktober

ab 12.45 Uhr: Viertelfinale (Best of 19 Legs)

ab 19 Uhr: Halbfinale (Best of 21 Legs)

im Anschluss: Finale (Best of 21 Legs)