Die Team-WM der Darts-Spieler findet auch 2020 wieder in Hamburg statt (18. bis 21. Juni). Dies gab der Welt-Verband PDC am Montag bekannt. Die Hansestadt war bereits von 2012 bis 2014 sowie 2019 Austragungsort des World Cup of Darts.

Dabei treten die Spieler nicht alleine an, sondern spielen für ihre Nationen jeweils in Zweierteams. Dieser spezielle Modus macht das Turnier einzigartig auf der PDC-Tour, welche im kommenden Jahr in insgesamt zehn deutschen Städten Station macht. Auch die Premier League macht erneut in Berlin Station.

Die Team-WM 2019 gewann das schottische Duo Gary Anderson und Peter Wright. Jeweils vier Titel gingen seit der Einführung des Turniers 2010 an die Niederlande und an England.