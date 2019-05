Max Hopp hat nach einer Glanzvorstellung das Achtelfinale beim Dutch Darts Masters erreicht.

Der beste deutsche Darts-Profi setzte sich in Zwolle gegen den Weltanglisten-17. Joe Cullen glatt mit 6:0 durch.

Im Achtelfinale trifft der "Maximiser" entweder auf den Österreicher Mensur Suljovic oder auf Vincent van der Voort, die später am Abend aufeinandertreffen.

Hopp hatte schon am Freitag brilliert und WM-Halbfinalist Nathan Aspinall mit 6:5 aus dem Turnier geworfen. Gegen Cullen knüpfte er nahtlos an seine starke Form an und schaffte dank seinem Average von 93 Punkten einen Whitewash.

Der zweite Deutsche Florian Hempel hatte am Nachmittag trotz einer guten Vorstellung mit 3:6 gegen Simon Whitlock verloren.