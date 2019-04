Im Juli 2019 ist es soweit: Die Topstars des Darts treffen sich zum German Darts Masters in Köln.

Das World Series Event ist das wichtigste Turnier auf deutschem Boden und lockt so einige große Namen in die Domstadt am Rhein. Neben Weltmeister Michael van Gerwen sind auch Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Raymond van Barneveld und James Wade vertreten. Auch Vorjahressieger Mensur Suljovic ist mit von der Partie.

Van Barneveld bestreitet seinen letzten Auftritt vor deutschem Publikum. Der Niederländer und fünfmalige Weltmeister gab vor der PDC-Weltmeisterschaft 2018 bekannt, dass die Darts-Saison 2019 die letzte in seiner Laufbahn sein werde.

Hopp trägt deutsche Hoffnung

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Max Hopp, der 2018 seine ersten beiden Turniere gewinnen konnte. "Ich freue mich extrem auf das German Darts Masters in Köln und habe vor meinen deutschen Fans noch was gut zu machen, nachdem es zuletzt auf deutschem Boden in Berlin nicht so gut für mich lief", sagte der 22-Jährige.

Neben dem "Maximiser" vertreten Martin Schindler, Gabriel Clemens, Nico Kurz, Kevin Munch, Robert Marijanovic, Christian Bunse und Maik Langendorf die deutschen Farben. Die Teilnehmer kämpfen um ein 60.000 Pfund hohes Preisgeld.