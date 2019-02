Mensur Suljovic hat den Einzug ins Halbfinale des Darts Masters verpasst. Der Österreicher unterlag in seinem Viertelfinale Weltmeister Michael van Gerwen mit 5:10.

Am Freitag hatte Suljovic bei seinem 10:1-Erfolg gegen Simon Whitlock noch einen ganz anderen Eindruck gemacht. Doch gegen van Gerwens Power fand er nicht sein bestes Spiel.

MvG schloss hingegen nahtlos an seine WM-Form an und spielte einen fast 103er-Average. Suljovic stand am Ende bei gut 96 Punkten.

Chisnall mit 180er-Feuerwerk ins Halbfinale

Im ersten Viertelfinale setzte sich Dave Chisnall souverän gegen Stephen Bunting durch. Am Ende hieß es 10:4 für den WM-Viertelfinalisten von 2019.

Chizzy zündete mit zehn perfekten Aufnahmen ein wahres 180er-Feuerwerk. Mit einem Average von knapp unter 100 Punkten und einer Checkout-Quote von 36 Prozent ließ er seinem englischen Landsmann keine Chance.

Bunting war im letzten Leg lange auf Neun-Darter-Kurs. Über sieben perfekte kam er jedoch nicht hinaus. Chisnall gewann das Leg noch, obwohl er bei Buntings erstem Finish-Versuch bei 352 Punkten stand.

Der Spielplan von The Masters im Überblick

Freitag, 20 Uhr, 1.Runde/Achtelfinale (Best of 19 Legs):

Daryl Gurney (Nordirland) - Dave Chisnall (England) 8:10

Mensur Suljovic (Österreich) - Simon Whitlock (Australien) 10:1

Stephen Bunting (England) - Darren Webster (England) 10:9

Michael van Gerwen (Niederlande) - Jonny Clayton (Wales) 10:5

Samstag, 20 Uhr, 1. Runde/Achtelfinale (Best of 19 Legs):

Gerwyn Price (Wales) - James Wade (England) 7:10

Rob Cross (England) - Joe Cullen (England) 6:10

Michael Smith (England) - Ian White (England) 10:5

Peter Wright (Schottland) - Adrian Lewis (England) 10:9

Sonntag, 13.45 Uhr, Viertelfinale (Best of 19 Legs):

Chisnall - Bunting 10:4

Van Gerwen - Suljovic 10:5

Cullen - Wade

Smith - Wright

Sonntag, 20 Uhr, Halbfinale (Best of 21 Legs):

Van Gerwen - Chisnall

Cullen/Wade - Smith/Wright

Sonntag, ca. 22.30 Uhr, Finale (Best of 21 Legs):

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2