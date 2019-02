Darts Premier League mit van Gerwen LIVE im TV, Stream & Ticker

Am zweiten Spieltag der neuen Premier-League-Saison ist Spannung garantiert.

In der SSE Hydro Arena im schottischen Glasgow stehen heiße Partien an. Der Weltmeister Michael van Gerwen trifft nach seinem Auftaktsieg gegen Michael Smith auf Mensur Suljovic. "The Gentle" hat nach der verkorksten WM etwas gut zumachen. Der Österreicher musste bereits in der zweiten Runde die Segel streichen, nachdem er Ryan Searle überraschend unterlag.

Die weiteren Duelle am zweiten Abend lauten Peter Wright gegen Michael Smith, Rob Cross gegen James Wade, Raymond van Barneveld gegen Gerwyn Price und Daryl Gurney gegen Glen Durrant (Darts Premier League: 2. Abend in Glasgow ab 20.00 Uhr im LIVESTREAM und ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

SPORT1 überträgt bis zu den entscheidenden Playoffs am 23. Mai vier Monate lang jeden Donnerstagabend die hochkarätige Darts-Action.

Hopp gibt Debüt bei Premier League

Ein großes Highlight aus deutscher Sicht wird das Premier-League-Debüt von Max Hopp. Der "Maximiser" hat seinen Einsatz bei der deutschen Station in der Berliner Mercedes-Benz-Arena am 21. März. Normalerweise sind von den zehn Spieler, die an der Premier League teilnehmen, die ersten vier der PDC Weltrangliste gesetzt, sechs weitere Startplätze werden per Wildcard nach der WM vergeben.

So kurios erfuhr Hopp von seiner Chance in der Premier League

Zu den gesetzten Spielern gehörte auch Gary Anderson, der aber wegen anhaltender Rückenbeschwerden auf seinen Start verzichten musste. Daher wurden von der PDC insgesamt neun Spieler nachnominiert, von denen pro Spieltag jeweils einer den Schotten ersetzt. Am zweiten Abend nimmt Glen Durrant diese Ehre wahr.

Van Gerwen gilt als Topfavorit

Als Topfavorit gilt einmal mehr der Niederländer Michael van Gerwen, der den Wettbewerb seit Jahren dominiert. Der Weltmeister hat bei der Premier League bereits sechs Finalteilnahmen und vier Gesamtsiege auf dem Konto.

Neben van Gerwen haben sich auch Peter Wright und Ex-Weltmeister Rob Cross über die Rangliste für die prestigeträchtige Turnierserie qualifiziert. Für beide gilt es, sich nach dem enttäuschenden WM-Abschneiden zu rehabilitieren. Beide trafen bereits am ersten Spieltag aufeinander und trennten sich mit einem 6:6-Unentschieden.

Ein besonderer Fokus liegt auf van Barneveld. "Barney" wird seine große Darts-Karriere nach dieser Saison beenden und will sich natürlich bei seinem letzten Premier League-Start gebührend von seinen Fans verabschieden. (Termine, Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League 2019)

Die Premier League findet über 16 Wochen immer donnerstags statt. Ein Sieg bringt zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt. Die Nachrücker können selbst keine Punkte erzielen, aber für ihre Gegner kommen die Spiele sehr wohl in die Wertung - ein Modus, der bei vielen Fans Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung hervorrief.

Nach der sogenannten "Judgement Night" scheidet aufgrund der Nachrücker diesmal nur der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl aus dem Wettbewerb aus. Die verbliebenen acht kämpfen an den Spieltagen zehn bis 16 um ein Playoff-Ticket zum Finale, das am 23. Mai in London stattfindet.

So können Sie die Darts Premier League LIVE verfolgen:

SPORT1 ist bei der Premier League mittendrin und zeigt alle 17 Spieltage in voller Länge LIVE im Free-TV auf SPORT1 oder im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und YouTube.

Als Kommentator ist am zweiten Abend Basti Schwele im Einsatz. Er begrüßt an seiner Seite den Experten "Robstar" Marijanovic.

Zudem können Sie alle Partien im LIVETICKER auf SPORT1.de verfolgen.