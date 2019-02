Darts: Gary Anderson mit Comeback nach Rückenproblemen

Gary Anderson kehrt auf die PDC-Tour zurück.

Der Schotte hatte zuletzt an Rückenproblemen laboriert und zwei Monate ausgesetzt. Am Wochenende bei den UK Open kehrt "The flying Scotsman" auf die Darts-Bühne zurück.

Anzeige

Zuletzt hatte er seine Teilnahme bei den Masters und an der Darts Premier League absagen müssen.

Bei der WM war er im Halbfinale am späteren Weltmeister Michael van Gerwen gescheitert.

Bei den UK Open nehmen die 127 besten Spieler der Weltrangliste teil, zudem haben Qualifikanten - teilweise über eine Qualifikation in einem Pub - die Chance, an dem Event teilzunehmen.