Nur sechs Tage nach dem Ende der PDC Darts-WM in London steht bereits das nächste "Highlight" im Darts-Kalender an.

In Köln findet am Samstag ab 20.15 Uhr die dritte Auflage der Promi-Darts-WM statt. Sechs Weltklassespieler begeben sich an der Seite von sechs Prominenten auf die Jagd nach dem inoffiziellen Titel.

Der frischgebackene Weltmeister Michael van Gerwen bildet mit dem ehemaligen HSV-Profi Rafael van der Vaart ein niederländisches Team.

Weltmeister! MvG katapultiert sich in den Darts-Olymp

Ebenfalls mit dabei ist Rekord-Weltmeister Phil Taylor. Nach seinem Rücktritt von der offiziellen Darts-Bühne tritt "The Power" nur noch bei Schaukämpfen an. In den Genuss, mit dem besten Darts-Spieler aller Zeiten ein Team zu bilden, kommt Comedian Faisal Kawusi.

Ein rein deutsches Duo bilden Max Hopp und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht.

Die sechs Profi-Promi-Gespanne im Überbllick:

Michael van Gerwen/Rafael van der Vaart

Phil Taylor/Faisal Kawusi

Max Hopp/Jimi Blue Ochsenknecht

Raymond van Barneveld/Patrick Esume

Gary Anderson/Markus Krebs

Peter Wright/Lilly Becker

Hier können Sie die Promi-Darts-WM verfolgen:

TV: Pro 7