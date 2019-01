Michael Unterbuchner hat es wieder geschafft: Der deutsche Darts-Profi steht erneut im Halbfinale der BDO-WM.

Bereits im vergangenen Jahr schaffte es der 30-Jährige unter die letzten Vier - danach war allerdings Schluss. Dieses Mal will der gebürtige Münchner das Finalticket lösen.

Dazu muss Unterbuchner seinen Gegner Scott Waites aus dem Weg räumen. Der an Nummer neun gesetzte Engländer konnte bereits zweimal den Weltmeistertitel der BDO einheimsen (2013 und 2016).

+++ Damen-Finalistinnen sorgen für Überraschung +++

Bei den Damen haben es gleich zwei Überraschungs-Kandidatinnen ins Endspiel geschafft. Die Engländerin Lorraine Winstanley steht erstmals in ihrer Karriere im Finale der Weltmeisterschaft. Die 43-Jährige triumphierte im Halbfinale über keine geringere als Anastasia Dobromyslova, die als nur eine von zwei Frauen auch bei der PDC-WM an den Start gehen durfte. Die Japanerin Mikuru Suzuki sorgte mit dem Sieg über Topfavoritin Lisa Ashton, die ebenfalls bei der PDC-WM startete, für Aufsehen. Im gesamten Turnierverlauf musste die 36-Jährige noch keinen Satz abgeben.

+++ Auf wen könnte Unterbuchner treffen? +++

Im zweiten Halbfinale treffen der Waliser Jim Williams und Glen Durrant aufeinander. Durrant gilt als Topfavorit auf den Titel. Zum dritten Mal in Serie hat es der "Duzza" unter die letzten Vier geschafft. Zudem räumte der Engländer zuletzt zwei WM-Titel in Folge ab. Für Williams hingegen ist der Einzug ins Halbfinale im Lakeside Country Club in Frimley Green der größte Erfolg seiner Karriere.

+++ Unterbuchner gewinnt Achterbahnfahrt +++

Dank einer starken Aufholjagd hat Unterbuchner das Halbfinale erreicht. Gegen den Niederländer Willem Mandigers gewann er mit 5:4 und holte dabei sowohl einen 1:3- als auch einen 3:4-Satzrückstand auf. Vor allem dank einer starken Doppelquote zog der 30-Jährige in die Runde der letzten Vier ein, das Match gewann er dank eines 107er-Checkouts mit 4:2 Legs nach Verlängerung. Sollte Unterbuchner im Halbfinale gegen Waites triumphieren, stünde bereits am Sonntag das Finale auf dem Programm.