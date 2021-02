Erst einen Mascara-überzogenen Wimpernschlag ist es her, da kokettierte Genie Bouchard noch mit ihrem Single-Dasein.

Am Valentinstag ließ das Tennis-Sternchen ihre Follower via Instagram sozusagen wissen, dass sie den Tag der Liebenden auch ohne Partner zu nutzen versteht, postete unter anderem ein Bikini-Bild von sich selbst und gab Einblicke von einem Bootstripp vor der mexikanischen Halbinsel Baja California. Auch das solo und ohne Begleitung.

Aber nun das: Nach monatelangen Gerüchten wird Bouchards Beziehung doch noch offiziell - weil ihr neuer und keineswegs unbekannter Freund am nur einen Steinwurf entfernten Strand von Cabo San Lucas enthüllt, was möglicherweise noch länger hätte geheim bleiben sollen.

NFL-Profi Mason Rudolph und die 26-Jährige sind tatsächlich ein Paar. Denn während Bouchard auf ihrem Account nur mit den Worten "Kurzer Valentinstags-Trip" kommentierte, rückte der Ersatz-Quarterback der Pittsburgh Steelers mit "My Valentine" die Verhältnisse nun klar.

Bouchard: Einst NFL-Wette zum Super Bowl via Twitter

Dazu brachte der ein Jahr jüngere Rudolph eine Aufnahme in enger Umarmung mit Bouchard - in besagtem roten Bikini - in Umlauf, und das vor herrlicher Strandkulisse.

Mit American Football kennt sich Bouchard ja auch aus irgendwie.

Zur Erinnerung: Die Glamour-Queen und frühere Nummer 5 der WTA-Weltrangliste, mittlerweile auf Platz 141 abgesackt, hatte 2017 mit New-England-Fan John Goehrke auf Twitter um den Ausgang des Super Bowls zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots gewettet.

Wetteinsatz von Bouchard dabei: ein Date mit ihr. Die Patriots und Goehrke gewannen, die Kanadierin und der Student trafen sich darauf hin mehrfach.

Schließlich war der Liaison aber kein Happy End beschieden, wenngleich Bouchard und ihr Date dem Vernehmen nach noch heute in Kontakt stehen.

Während Goehrke dazu erklärt hatte, durch Bouchard sei sein Liebesleben kompliziert geworden, entgegnete die Tennis-Schönheit ziemlich von sich selbst überzeugt: "Alle seine Freundinnen hassen mich buchstäblich. Jede Frau, mit der er Zeit verbringt, fragt: 'Warum solltest du mit mir zusammensein wollen, wenn du mit Genie unterwegs warst?' Ich ruiniere sein Datingleben, es ist so traurig."

Umso schöner, wenn Bouchard dank Rudolph nun vielleicht endlich ihr eigenes Liebesleben auf die Reihe bekommen hätte...