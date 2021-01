Als ihre Beziehung öffentlich wurde, wunderten sich viele - aber mittlerweile sind sie seit über zehn Jahren ein glückliches Promi-Paar.

Handball-Nationaltorhüter Silvio Heinevetter und die 19 Jahre ältere Schauspielerin Simone Thomalla sind seit 2009 liiert. Der Altersunterschied? Ist Heinevetter ebenso egal wie manche Witzeleien über Simones Tochter Sophia Thomalla (ihrerseits liiert mit Fußballer Loris Karius), die nur fünf Jahre jünger ist als ihr "Schwiegerpapa".

Heinevetter und Thomalla: Beziehung begann 2009

Heinevetter (geboren am 21. Oktober 1984) und Thomalla (11. April 1965) lernten sich 2009 kennen, als beide Gäster der Preisverleihung "Goldene Henne" im Berliner Friedrichspalast waren. Der Keeper war mit einem Freund dort, Thomalla - frisch getrennt vom 2019 verstorbenen Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer - mit dem befreundeten Schauspieler Sven Martinek.

"Wir wollten kein Bier und keinen Sekt trinken. Deshalb haben wir den Kellnern etwas Geld zugesteckt, damit die uns eine Flasche was Richtiges bringen. Ich glaube, Simone hat das gesehen und ist deshalb zu uns gekommen", erinnerte sich Heinevetter in der MDR-Talkshow Riverboat an die erste Begegnung.

Heinevetter und Thomalla stehen seitdem Seite an Seite - was auch die Füchse Berlin und ihr Boss Bob Hanning zu spüren bekamen, als Thomalla 2019 im Zoff um Heinevetters Wechsel zur MT Melsungen Partei für ihren Lebensgefährten ergriff.

Vorbehalte aufgrund der Alterskluft sind Heinevetter schnuppe: "Wenn man sich gut versteht und alles läuft, dann passt das."