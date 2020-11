Er war der Bad Boy des Basketballs. Zweimal NBA-Champion mit den Detroit Pistons, dreimal mit den Chicago Bulls an der Seite von Michael Jordan und Scottie Pippen. Eine der schillerndsten Figuren des Sports.

Sie war ein TV-Sternchen, bekannt aus der Serie Baywatch, als Moderatorin bei MTV, als Fotomodell im Playboy.

Anzeige

Zusammen bildeten Dennis Rodman und Carmen Electra eine der wildesten Promi-Verbindungen der Neunziger, ihr Liebesleben war auch ein schlüpfriges Randthema in der Jordan-Doku "The Last Dance".

Heute vor 22 Jahren heiratete das ungleiche Paar im Spielerparadies Las Vegas - nur um die Ehe kurz darauf wieder aufzulösen. Die Geschichte dahinter ist nicht ganz so sehr in Erinnerung geblieben: Es war eine traurige.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Carmen Electra hatte Mutter und Schwester verloren

Als Electra und Rodman ein Paar waren, hatte die damals 26-Jährige eine schwere Zeit durchlebt: Ihre Mutter war im Sommer 1998 an einem Gehirntumor verstorben, kurz darauf hatte auch ihre ältere Schwester Debbie einen tödlichen Herzinfarkt erlitten.

In einem Interview mit Glamour umschrieb Electra die Spontan-Ehe mit Rodman als Kurzschlussreaktion und Fluchtversuch aus der Trauer.

Sie hätte "viel Spaß" mit Rodman gehabt, "ich erinnere mich noch wie ich dachte: Das ist mein Ausweg. Ich werde einfach Spaß haben und die Sorgen hinter mir lassen. Als meine Mutter und meine Schwester gestorben sind, bin ich einfach nach Las Vegas geflogen und Dennis und ich haben geheiratet."

Electra wertete es im Nachhinein als Übersprungshandlung: "Ich hatte Mutter und Schwester verloren, ich wollte keine andere Person mehr verlieren."

Dennis Rodman war "nicht richtig bei Verstand"

Schon wenige Tage nach der Hochzeit bereute Rodman die Ehe und verlangte eine Annullierung, er sei "nicht richtig bei Verstand" gewesen. Nach einer zwischenzeitlichen Versöhnung wurde die Ehe im April 1999 endgültig und "freundschaftlich" aufgelöst.

Die privaten Streitigkeiten gingen jedoch weiter, im November 1999 musste die Polizei in einen häuslichen Streit der beiden in einem Hotel in Miami eingreifen.

Carmen Electra heute - bei einem Award-Termin mit Kim Kardashian West 2019 © Imago

Electra ehelichte später Rockstar Dave Navarro (Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction), Rodman - der einst auch mit Superstar Madonna zusammen war - heiratete Michelle Moyer, Mutter seines Sohns Dennis Jr. Inzwischen sind beide wieder geschieden.