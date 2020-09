Anfang des Monats hat sich Patrick Mahomes bekanntermaßen den zweiten ganz wichtigen Ring gesichert:

Der Super-Bowl-Gewinner und Star-Quarterback der Kansas City Chiefs machte Brittany Matthews einen Heiratsantrag - natürlich in Form eines mit Diamanten besetzten Rings.

Anzeige

So weit, so schön: Doch nun hat der sonst so cool daherkommende Mahomes zugegeben, mächtig Bammel gehabt zu haben, als er vor seiner langjährigen Freundin auf die Knie ging - sogar mehr als während seines bisher größten sportlichen Erfolgs, als er am 2. Februar gegen die San Francisco 49ers mit 31:20 triumphierten.

Darauf angesprochen, ob es wirklich etwas Nervenaufreibenderes gäbe als das vierte Viertel eines Super Bowls, erklärte der 24-Jährige in einem Interview mit KCSP 610 Sports Radio: "Wahrscheinlich einen Heiratsantrag machen, würde ich sagen."

Mahomes über Heiratsantrag: Ihr Herz rast

Mahomes fügte an: "Man glaubt nicht, dass es nervenaufreibend ist, besonders wenn man schon so lange mit jemandem zusammen ist. Aber bevor Sie auf die Knie gehen, rast Ihr Herz, das verspreche ich Ihnen."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der 500-Millionen-Dollar-QB, durch seinen Vertrag bis 2031 bei Kansas in den Olymp der Top-Verdiener aufgestiegen, hatte am selben Tag um die Hand seiner Angebetenen angehalten, an dem er seinen ersten Super-Bowl-Ring erhielt.

Die professionelle Fitnesstrainerin Matthews, die ihm zuvor über die riesige Video-Leinwand des Arrowhead Stadiums eine Liebesbotschaft übermittelte, nahm den Antrag an und postete auf Instagram sogleich Fotos des Antrags.

Britanny Matthews zeigt den Ring, den sie von Patrick Mahomes bekommen hat © instagram.com/patrickmahomes

Dabei ist zu sehen, wie eine Loge im Stadion mit Hunderten Blumen geschmückt wurde, im Hintergrund sind in Leuchtschrift die Worte "Willst du mich heiraten?" zu sehen. Wer kann bei so einem Arrangement schon sein nein sagen?

Mahomes und Matthews sind bereits seit der High School ein Paar.

Mental wieder frei für Super Bowl

Dass der NFL-Superstar das Thema Heirat nun halbwegs vom Tisch hat, dürfte die Chiefs-Fans vielleicht etwas aufatmen lassen, dass ihr Liebling mental wieder völlig unbelastet ist, um weitere Super Bowl-Viertel zu bewältigen.