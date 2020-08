Für die meisten Profi-Fußballer ist derzeit Sommerpause angesagt. Und einer genießt diese scheinbar in vollen Zügen - Kevin-Prince Boateng relaxed mit seiner Frau Melissa Satta auf Sardinien und ließ eine Liebeserklärung via Twitter an sie los.

"Ich bin nicht perfekt! Ich sage dumme Sachen. Ich lache, wenn ich nicht soll. Ich habe Narben von Leuten, die mich schlecht behandelt haben. Ich bin verrückt und werde mich wahrscheinlich nicht ändern. Liebe mich oder nicht. Aber ich mache ein Versprechen, wenn ich hier bin, bin ich für immer hier", so der Wortlaut des Ex-Bundesliga-Spielers.

Kevin-Prince Boateng und die italienische Moderatorin Melissa Satta sind seit 2011 ein paar und krönten ihre Beziehung 2016 mit einer Hochzeit in Porto Cervo auf Sardinien. Die beiden haben einen sechsjährigen Sohn und sind wie man dieser Liebeserklärung entnehmen kann sichtlich glücklich miteinander.

Boateng steht seit 2019 beim AC Florenz unter Vertrag, in der vergangenen Saison wurde er von den Serie-A-Team an Besiktas Istanbul verliehen.