Ist Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev wieder Single?

Der Tennis-Profi und seine bisherige Partnerin Brenda Patea sind sich auf Instagram entfolgt und haben auch die Bilder mit dem jeweils anderen von ihren Accounts gelöscht.

Anzeige

Bereits Ende April gab es Gerüchte über eine Trennung des Paares als Patea den Instagram-Kontakt zu Zverev einseitig abgebrochen hatte.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Statement von Zverev steht noch aus

Doch zwei Wochen später gab es wieder ein gemeinsames Bild von dem Tennisstar und seiner Model-Freundin.

Aber nun hat auch Zverev alle Bilder, die ihn mit Patea in Verbindung brachten, auf seinem Account gelöscht.

Offiziell haben sich die beiden noch nicht zur möglichen Trennung geäußert, doch sind solche Instagram-Aktionen zumeist ein starkes Indiz dafür.

Sportlich will Zverev Anfang August wieder für Schlagzeilen sorgen, nachdem er für ein Showturnier in Nizza zugesagt hat. Ende August sollen dann in New York die US Open steigen, bislang ist noch nicht offiziell bestätigt, ob der Deutsche dort aufschlägt.