Rio-Weltmeister Mario Götze ist zum ersten Mal Vater geworden.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gab am Montag via Instagram bekannt, dass seine Ehefrau Ann-Kathrin bereits am Freitag einen Sohn zur Welt gebracht hat.

Wie Götze schreibt, sind sowohl Kind als auch Mutter wohlauf. Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hatte via Instagram mit dem Slogan "Three is a family" die anstehende Geburt ihres ersten Kindes verkündet.

Der 28-Jährige hat auch verraten, dass sein Sohn den in Deutschland eher ungewöhnlichen Namen "Rome" erhält.

Der Weltmeister und Final-Siegtorschütze von 2014 verlässt den BVB nach Ablauf seines Vertrags am Saisonende. Götze bestritt in der laufenden Saison 15 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei drei Tore.