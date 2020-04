Der frühere NFL-Superstar Rob Gronkowski ist bei der beliebten TV-Show "The Masked Singer" ausgeschieden.

Bei der US-Version der Show, in der sich Prominente verkleiden und dabei Tanz- sowie Gesangs-Performances geben, unterlag der als Weißer Tiger getarnte "Gronk" im Voting gegen eine Banane und ein Nashorn.

Zuvor hatte er noch den Song "I'm too sexy" von Right Said Fred performt, seine Dance-Moves kamen dabei aber sowohl der Jury als auch einigen Teamkollegen bekannt vor.

"Es haben mich in der Tat Kollegen kontaktiert, die meinten, 'Alter, du bist es auf jeden Fall, ich kenne deine Tanz-Moves, die habe ich schon oft genug gesehen!'", erklärte der frühere Tight End der New England Patriots.

In der NFL gewann der 30-Jährige dreimal den Super Bowl und fiel dabei neben starken Leistungen auf dem Feld auch bei den Siegesfeiern der Patriots auf. Nach seinem Rücktritt aus der NFL vor einem Jahr widmete sich "Gronk" dem Wrestling, vor einigen Wochen unterschrieb er einen Vertrag beim Marktführer WWE und führt am Wochenende als Moderator durch die Mega-Show WrestleMania 36.

Gronkowski erklärt Gründe für "The Masked Singer"

Im Sommer soll er sogar ein Match bei der Showkampf-Liga bestreiten, zunächst ging aber seine Reise bei Masked Singer zu Ende.

"Als man mich gefragt hat, ob ich bei "The Masked Singer" dabei sein will, wusste ich sofort, dass ich es machen will. Ich wollte lernen, wie man singt und unbedingt lernen, wie man richtig tanzt", meinte der ehemalige Tight End.

Zwei der vier Jury-Mitglieder hatten schon vor seiner Offenbarung auf Gronkowski als Weißen Tiger getippt, "Game of Thrones"-Schauspieler Jason Mamoa dachte an seinen berühmten WWE-Kollegen John Cena.