Das wäre ein echter Liebes-Paukenschlag - doch was steckt dahinter? Medienberichten und Fotos zufolge könnten Neymar von und Janin Ullmann mehr als nur gute Freunde sein.

Am Samstag verfolgten der Superstar von Paris Saint-Germain, aktuell gesperrt, und die ProSieben-Moderatorin ("Das Ding des Jahres") das Heimspiel des Tabellenführers der Ligue 1 gegen den FCO Dijon (4:0), bestens gelaunt und vertraut wirkend nebeneinander auf der Tribüne - Ullmann in Mantel und mit schwarzem Kopftuch, Neymar im beigem Anzug und hellem Hut.

In seiner Instagram-Story postete der Brasilianer davon auch einen gemeinsamen Schnappschuss.

Wie die Bild berichtet, hat der teuerste Transfer der Welt (222 Millionen Euro) die 38-jährige Blondine nach Paris eingeladen und sie nach dem Spiel bereits seinen Mannschaftskollegen während eines Restaurant-Besuchs vorgestellt haben. Neymar soll dabei auch Karaoke gesungen haben.

Neymar und Ullmann bei Präsentation

Nach Informationen der Zeitung hat der Stürmerstar und brasilianische Nationalspieler, der mit seiner Mannschaft am 11. März (21 Uhr im LIVETICKER) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund ein 1:2 wettmachen will, die Erfurterin am 13. Februar in Düsseldorf bei der Präsentation von Neymars Modemarke kennengelernt.

Der 28-Jährige war dabei als Stargast, Ullmann hatte das Event moderiert - und beiden verstanden sich dabei offenbar blendend.

Bemerkenswert: Einen Tag später am 14. Februar postete Ullmann dann ein gemeinsames Bild mit Neymar und schrieb Janin Ullmann: "Er hat mich gefragt und ich habe ja gesagt." Dazu postete die Moderatorin ein Herz, ein verliebten Smiley und einen Ring.

Ein Statement von beiden zu den Liebesspekulationen gibt es bisher nicht - seit der Trennung von Ehemann Kostja Ullmann Ende 2018 nach zwölf Jahren Ehe ist die frühere VIVA-Moderatorin, vielen noch unter ihrem Mädchennamen Janin Reinhardt bekannt, offiziell Single.

Neymar soll zuletzt mit US-Model Natalia Barulich angebandelt haben.