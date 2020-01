Skandal um den kolumbianischen Ex-Fußballer Jhon Viáfara. Dem 41-Jährigen früheren Nationalspieler droht eine langjährige Gefängnisstrafe.

Viáfara wird vorgeworfen, in seiner Heimat an Drogenschmuggel im großen Stil beteiligt gewesen zu sein. Der ehemalige Fußballprofi, der in der englischen Premier League 14 Partien für den FC Portsmouth bestritt, soll Teil des Drogenkartells Cal del Golfo gewesen sein.

Gemeinsam mit seinen Komplizen habe der Kolumbianer 2,5 Tonnen Kokain illegal in die USA befördert. Der Wert der Fracht wird auf umgerechnet rund 25 Millionen Euro geschätzt.

Gegen Viafára bestand bereits länger ein US-Haftbefehl, im März 2019 wurde er zusammen mit vier weiteren Personen festgenommen.

Nun erfolgte die Auslieferung in die Vereinigten Staaten. Interpol-Beamte setzten Viáfara in Bogotá in ein Flugzeug, dass ihn in die USA brachte. Dort wird ihm in Texas der Prozess gemacht.