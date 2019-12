Jürgen Klopp ist offenbar neues Werbegesicht der Privatbrauerei Erdinger.

Wie die Bild am Sonntag berichtet, wird der Deal noch am Sonntag auf der Feier anlässlich des 80. Geburtstags von Erdinger Besitzer Werner Brombach offiziell bestätigt. Dort soll sich der Trainer des FC Liverpool direkt nach dem Spiel seiner Mannschaft gegen die Wolverhampton Wanderers per Video zuschalten lassen.

Anzeige

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dem Bericht zufolge hat der 52-Jährige einen Vertrag über drei Jahre mit anschließender Option für zwei weitere Jahre unterschrieben, der ihm rund zwei Millionen Euro pro Jahr garantieren soll. Dies entspräche in etwa derselben Summe, die auch sein Vorgänger Franz Beckenbauer kassierte.

Klopp seit Jahren gefragtes Werbegesicht

Von der Kooperation mit dem früheren Dortmunder Meistertrainer verspricht sich Erdinger dem Anschein nach, künftig mehr Bier nach England zu exportieren. Dort wird er von den Menschen, ebenso wie in Deutschland, neben seinem sportlichen Erfolg vor allem für seinen trockenen Humor und seine markanten Sprüche geschätzt.

Bereits seit Jahren ist Klopp als Werbefigur ein gern gesehener Partner. So wirbt er unter anderem für den Autobauer Opel, die Deutsche Vermögensberatung und den Sportartikelhersteller New Balance.

Erst kürzlich verlängerte er zudem seinen Kontrakt beim FC Liverpool, den er erst vor wenigen Tagen zum Titel bei der Klub-WM führte, langfristig bis 2024. Sein Gehalt an der Mersey soll bei 18 Millionen Euro jährlich liegen.