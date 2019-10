In der neuen Folge von "Spielerfrauen on air" ist noch einmal Sila Sahin zu Gast und erzählt den Mädels von ihrer Karriere als Schauspielerin. Ina und Mira sind total interessiert und wollen zum Beispiel wissen, wo man eigentlich genau hingehen muss, um von der Straße gecastet zu werden.

Oder wie das Küssen vor der Kamera ist - und was Sila dabei so erlebte.

Anzeige

Drei Mädels, ein Thema: Schauspielerei. Was kaum einer bisher wusste, verrät Ina den überraschten Damen: Sie hat auch schon so eine Art Schauspielerfahrung, hat früher bei einem der bekanntesten Trash-TV-Formate mitgemacht.

Das und vieles mehr sind die Themen in Folge 11 der neuen Staffel von "Spielerfrauen on air" mit Ina Aogo und Mirja Zuber.

Tauchen Sie ein in die große Welt der SPORT1-Podcasts!

Das sind die "Spielerfrauen on air"

Bereits in der vergangenen Saison haben Ina Aogo, die Frau des zwölfmaligen deutschen Nationalspielers Dennis, und Mirjana Zuber, die mit Hoffenheim-Profi Steven verheiratet ist, mit dem Podcast "Spielerfrauen on air" für akustisches Aufsehen gesorgt.

Die beiden Frauen selbst gehen mit der gleichen Ansage wie zuvor in die zweite Staffel des SPORT1-Podcasts:

"Unsere Männer? Fußballprofis. Durchtrainiert, tätowiert, das volle Programm. Viel Kohle, noch mehr unterwegs. Und wir so? Na logo, Spielerfrauen. Erster Platz als zweite Geige. Hübsch anzusehen und sorgenfrei, von den Extensions bis zum gepflegten Füßchen."

"Ein Instagram-Life wie im Märchen? Haha, so ein Quatsch - es ist viel, viel besser. Hört doch selbst."

Ab sofort jeden Donnerstag im SPORT1-Podcast "Spielerfrauen on air"!

Und wer Ina Aogo und Mirjana Zuber live erleben will, hat dazu am 19. Dezember im Capitol in Düsseldorf die Chance. Tickets gibt es hier.

Der Podcast Spielerfrauen on air mit Ina Aogo und Mirjana Zuber läuft fortan bei SPORT1 © SPORT1

"Spielerfrauen an air" - alle Folgen

Alle Folgen auch verfügbar bei Spotify, Apple Podcasts, Podigee und vielen weiteren Podcast-Anbietern.