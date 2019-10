Die Designer unter den Sport-Stars zum Durchklicken:

In Sachen Mode macht Ferrari-Newcomer Charles Leclerc so schnell keiner etwas vor. In einem Interview mit Motorsport-total.com kündigte der Monegasse vor kurzem an, "genau wie Lewis Hamilton meine eigene Bekleidungslinie" zu starten.

Das Projekt helfe ihm, nach Rennwochenende abzuschalten. Leclerc und Hamilton sind bei weitem nicht die einzigen Sportstars, die mit Mode ihr Geld vermehren: Auch Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und auch Lukas Podolski und Jérôme Boateng beackern dieses Feld.

SPORT1 zeigt, welche Sportstars noch unter die Designer gegangen sind.