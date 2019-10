TV-Moderatorin Andrea Kaiser hat das Citroen-Rallye-Team scharf attackiert.

Die 37-Jährige, mit Citroen-Star Sébastien Ogier verheiratet, schrieb auf Twitter: "Mir fällt zu Citroen Racing nicht mehr viel ein!!! Es ist eine Schande, dass ihr einen Weltmeister in ein solches Auto setzt". Dazu gab es drei Sch...haufen und den Hashtag #Shitroen.

Doch was war passiert? Ogier, aktueller Rallye-Weltmeister, kämpft bereits die ganze Saison mit Problemen und hat in der WM-Wertung 28 Punkte Rückstand auf den Führenden Ott Tanäk im Toyota. Bei der Rallye Spanien fiel nun bei Ogier in der zweiten Wertungsprüfung die Servolenkung aus, auch die Schaltautomatik versagte aufgrund eines Hydraulik-Lecks. Ogier verliert drei Minuten und bekommt sogar blutige Hände am Steuer.

Inzwischen hat Kaiser ihren Tweet wieder gelöscht. "Wenn dein Mann mit blutigen Händen aus dem Auto steigt, dann lässt man seinen Emotionen schon mal freien Lauf", sagte sie der Bild.

Ogier war im vergangenen Jahr zu Citroen gewechselt, wo er bereits bis 2012 schon einmal fuhr. Seine sechs WM-Titel holte er allerdings mit Volkswagen und Ford.