Ina und Mira bekommen Besuch! Sila Sahin-Radlinger, die als Schauspielerin zuletzt in der RTL-Serie "Nachtschwestern" zu sehen war, ist natürlich auch Spielerfrau.

Letzter Umzug von Norwegen nach England. Es wird ein wunderbarer kleiner Kaffeeklatsch - mit vielen Frauenthemen, spannenden Anekdoten und einer interessanten These: "Die Spielerfrauen sind viel spannender als die Spieler. Und die Spieler werden erst interessant, wenn ihre Spielerfrauen populär sind." Damit das klar ist!

Anzeige

In Folge 10 der neuen Staffel von "Spielerfrauen on air" gehen Ina Aogo und Mirja Zuber diesen und weiteren Thesen auf den Grund.

Die neueste Folge gibt es HIER bei Spotify, Apple Podcasts, Podigee und vielen weiteren Podcast-Anbietern.

Tauchen Sie ein in die große Welt von SPORT1-Podcasts!

Das sind die "Spielerfrauen on air"

Bereits in der vergangenen Saison haben Ina Aogo, die Frau des zwölffachen deutschen Nationalspielers Dennis, und Mirjana Zuber, die mit Hoffenheim-Profi Steven verheiratet ist, mit dem Podcast "Spielerfrauen on air" für akustisches Aufsehen gesorgt.

Nun ist die Sommerpause vorbei und auch die beiden Spielerfrauen sind zurück - ab sofort als SPORT1-Podcast.

Der Startschuss fiel am Donnerstag, den 15. August, mit der ersten Folge der zweiten Staffel. Seitdem geht es im 14-tägigen Rhythmus weiter

Hier geht es zu Folge 7 bei... Spotify | Apple Podcasts | Podigee

Hier geht es zu Folge 8 bei... Spotify | Apple Podcasts | Podigee

Hier geht es zu Folge 9 bei... Spotify | Apple Podcasts | Podigee

Die beiden Frauen selbst gehen mit der gleichen Ansage wie zuvor in die zweite Staffel des SPORT1-Podcasts:

"Unsere Männer? Fußballprofis. Durchtrainiert, tätowiert, das volle Programm. Viel Kohle, noch mehr unterwegs. Und wir so? Na logo, Spielerfrauen. Erster Platz als zweite Geige. Hübsch anzusehen und sorgenfrei, von den Extensions bis zum gepflegten Füßchen."

"Ein Instagram-Life wie im Märchen? Haha, so ein Quatsch - es ist viel, viel besser. Hört doch selbst."

... ab sofort jeden Donnerstag im SPORT1-Podcast "Spielerfrauen on air".

Und wer Ina Aogo und Mirjana Zuber live erleben will, hat dazu am 19. Dezember im Capitol in Düsseldorf die Chance. Tickets gibt es hier.