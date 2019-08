Felix Neureuther, im März vom alpinen Ski-Rennsport zurückgetreten, wird zum zweiten Mal Vater.

Der mehrfache WM-Medaillengewinner postete am Dienstag im sozialen Netzwerk Instagram ein Foto seiner Ehefrau Miriam, der die gemeinsame Tochter Matilda über den Bauch streicht.

Anzeige

Darunter schrieb der 35-Jährige: "Our family is growing - so thankful!!!" (Unsere Familie wächst - so dankbar).

Felix und Miriam Neureuther (29, geborene Gössner) sind seit dem 27. Dezember 2017 verheiratet. Am 14. Oktober 2017 hatte die ehemalige Skilangläuferin und Biathletin Tochter Matilda zur Welt gebracht.

Zuletzt hatte Miriam Neureuther über ein Comeback im Langlauf nachgedacht.