Sportlich lief es für ihn in letzter Zeit bescheiden, bei seinem halbjährigen Intermezzo beim FC Barcelona brachte es Kevin-Prince Boateng lediglich auf rund 300 Minuten Einsatzzeit.

Besser läuft es offenbar bei seiner Karriere außerhalb des Platzes – und zwar der des Musikers. Der gebürtige Berliner hat jetzt erneut einen Rap-Song veröffentlicht. Unter dem Namen "Prin$$ Boateng" veröffentlichte er gemeinsam mit dem Rapper Ty Elliot das Musikvideo zu "Bella Vita".

Dass der Name des Songs Programm ist, zeigt auch das Video. Zu Beginn fährt Boateng in einer Yacht über das Meer, in einer anderen Szene rappt er mit Ty Elliot in der Wüste. Auch ein weißes Pferd hat einen Gastauftritt in dem Video. Boateng rappt die Strophen, während sein Partner den Refrain beisteuert. Auch die ein oder andere schöne Frau darf, wie üblich in Rap-Videos, natürlich nicht fehlen.

Schon über 300.000 Aufrufe

Und das Video kommt offenbar gut an bei seinen Fans. Nach drei Tagen hat "Bella Vita" schon über 360.000 Aufrufe und über 11.00 Likes bei Youtube.

Schon im vergangenen Sommer veröffentlichte der Bruder von Bayern-Profi Jérôme Boateng einen Track mit dem Namen "King". Das Youtube-Video zu dem Track hat inzwischen mehr als zwei Millionen Aufrufe. Scheint, als müsse sich Boateng für die Zeit nach seiner Fußball-Karriere keine Sorgen machen.