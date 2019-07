Bis zu dieser Hochzeit könnte es mitunter noch lange dauern.

Auf einer Schalke-Fanveranstaltung nimmt eine Anhängerin der Königsblauen ihren ganzen Mut zusammen. Erst erzählt sie auf der Bühne, wie sie ihren Freund in einer schweren Zeit kennengelernt und er ihr aus selbiger heraus geholfen hat.

Dann folgt mit den Worten "Willst du mich heiraten?" ein Antrag. Entgegen der Erwartungen sagt der Bräutigam in spe aber nicht freudestrahlend ja, sondern knüpft eine mögliche Hochzeit an eine Bedingung.

Schalke muss Meister werden

"Würde ich machen, wenn Schalke Deutscher Meister wird", lässt er nicht nur seine Freundin, sondern via Mikrofon auch alle anderen Fans im Saal wissen. "Es liegt nur an Schalke, versprochen ist versprochen. Also Schalke muss das machen", bekräftigt er sein Vorhaben.

Dass diese Hochzeit noch ziemlich lange auf sich warten lassen könnte, dürfte dabei wohl jedem klar gewesen sein. Seit nunmehr 61 Jahren wartet S04 auf einen Triumph in der Bundesliga.

Zum letzten Mal krönte sich das Team am 18. Mai 1958 zum Deutschen Meister.