Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (31) hat seine langjährige Lebensgefährtin Hanna Prater geheiratet.

Einen entsprechenden Bericht der Bild vom Donnerstag bestätigte eine Ferrari-Sprecherin dem SID. Das Paar, das sich seit Schulzeiten kennt, lebt seit Jahren in der Schweiz und hat die beiden Töchter Emily und Matilda.

Laut Bild gaben sich der Ferrari-Star und seine Frau zwischen den Rennen in Kanada sowie dem anstehenden achten Saisonlauf im französischen Le Castellet (Sonntag, ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) in einer standesamtlichen Zeremonie im Familienkreis das Ja-Wort. Am Donnerstag trug Vettel einen goldenen Ring an der linken Hand.