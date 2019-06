The show must go on: Der 2007er Handball-Weltmeister Pascal Hens geht nach seinem Sieg bei der RTL-Show "Let's dance" als Tänzer auf Deutschland-Tournee.

Vom 6. bis 29. November absolviert der mittlerweile 39 Jahre alte ehemalige Rückraumspieler 17 Hallen-Auftritte in einer Liveshow, die dem TV-Spektakel nachempfunden ist. Die Partnerin für Hens steht noch nicht fest.

Der 2,03 m große Hens hatte sich am Freitag vergangener Woche bei der Promi-Tanzshow in Köln im Finale gegen die Sängerin Ella Endlich und den gehörlosen Schauspieler Benjamin Piwko durchgesetzt.