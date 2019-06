Nach den EM-Qualifikationsspielen haben sich nun alle Stars des FC Bayern in ihren Sommerurlaub verabschiedet.

Erst am 8. Juli erwartet Trainer Niko Kovac seine Stars zur ersten Trainingseinheit an der Säbener Straße.

Anzeige

Die Freizeitgestaltung fällt dabei unterschiedlich aus.

Torjäger Robert Lewandowski stand zuletzt noch für die polnische Nationalmannschaft auf dem Feld. Anschließend brach er mit seiner Frau Anna und Tochter Klara Richtung Mykonos auf - mit seinem Privat-Jet. Ebenfalls unter den Passagieren zu finden waren Juventus-Keeper Wojciech Szczesny und seine Frau Martina.

Ebenfalls mit einem Privat-Jet auf die griechische Insel geflogen ist David Alaba. Mit seiner Freundin Shalimar und einigen Freunden. Darunter auch sein Pastor Jan Kohler von der Hillsong Church in München.

Sancho schuftet fleißig

Nicht alle Spieler des Rekordmeisters legen die Füße hoch. Renato Sanches etwa, der in der vergangenen Saison den erhofften Durchbruch nicht geschafft hat, bringt sich für einen neuen Anlauf in der kommenden Spielzeit in Form.

So gehören regelmäßige Workouts für den 21-jährigen Portugiesen zum Urlaubsprogramm mit dazu.

So fleißig schuftet Renato Sanches im Urlaub

Spaß auf dem Tennisplatz

Thomas Müller und Mats Hummels haben sich derweil ein weiteres Duell ihrer legendären #ThoMats Challenge geliefert. Mit auf dem Tennisplatz dabei: Profispieler Alexander Zverev.

Im Hinblick auf seine Formkurve kommt für Manuel Neuer die Sommerpause eigentlich eher ungelegen, schließlich hatte sich der Nationaltorhüter nach überstandener Muskelverletzung erst zum Pokalfinale wieder zurückgemeldet - mit einer besonders starken Leistung beim Finalsieg gegen RB Leipzig.

Neuer und Martínez auf Reisen

In den EM-Qualispielen in Weißrussland und gegen Estland bestätigte Neuer seine starke Form.

In den nächsten Wochen setzt Neuer allerdings andere Prioritäten. "Jetzt im Urlaub mit Nina Neuer", schrieb Neuer auf Instagram. Welches Reisetziel er sich mit seiner Frau ausgesucht hat, verriet er allerdings nicht.

Manuel Neuer verabschiedet sich in den Urlaub © instagram.com/manuelneuer

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Javi Martínez reist derweil durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Angefangen in New York, folgten die Stationen Death Valley National Park, die Golden Gate Bridge in San Francisco sowie der Walk of Fame von Hollywood.

Ähnlich wie Teamkollege Renato Sanches zählt auch für Corentin Tolisso das Schwitzen bei einer täglichen Sporteinheit im Fitness-Studio mit zum Urlaubsprogramm.

Ab dem 8. Juli gilt das dann wieder für die gesamte Mannschaft.