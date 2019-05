Bei der Met Gala in New York treffen sich jedes Jahr am ersten Montag im Mai die ganz großen Namen der internationalen Prominenz.

Auch in diesem Jahr hat sich unter Stars wie Lady Gaga, Kanye West und Donatella Versace wieder der ein oder andere Profisportler gemischt - und dabei passend zum Thema "Notes on Fashion" (übertriebene/theatralische Mode) den roten Teppich gerockt!

Anzeige

Jetzt aktuelle NFL-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

SPORT1 zeigt die extravaganten Outfits von Odell Beckham Jr., Lewis Hamilton, Tom Brady und Co.