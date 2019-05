Lukas Podolski ist auf den Geschmack gekommen. Der ehemalige Nationalspieler hat eine weitere Filiale der Mangal-Döner-Kette eröffnet. Ab dem 16. Mai können sich Anhänger des Fastfoods und von Podolski von Lammfleisch am Drehspieß verwöhnen lassen.

"Kommt vorbei und genießt einen originalen Mangal Döner in einer der coolsten Döner Locations deutschlandweit. Wir freuen uns auf Euch!", heißt es auf der Instagram-Seite von Mangal Döner. Die "coolste Location", das ist ein Ladenlokal direkt am Kaufland-Eingang auf der Kalker Hauptstraße in Deutz.

Anzeige

Dritte Döner-Bude von Podolski

Für den ehemaligen Kapitän des 1. FC Köln ist es bereits die dritte Location dieser Art, die der Japan-Profi mit seinen Geschäftspartnern betreibt. Bei der Eröffnung in der Kölner Südstadt ließ es sich Podolski nicht nehmen und schnitt unter dem Jubel von tausend Fans Lammfleisch höchstpersönlich vom Spieß.

Zudem besitzt 33-Jährige noch diverse Eisdielen in seiner Heimatstadt.