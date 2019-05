Es war eines der großen Schockerlebnisse des Sportjahres 2018. Nach einem Trainingunsfall in Cottbus sitzt Kristina Vogel im Rollstuhl und setzt sich seitdem für die Belange Behinderter in der Gesellschaft ein.

Am Samstag wurde die 28-Jährige nun wieder von der Daseinsberechtigung ihres Kampfes überzeugt. Bei einer Zugfahrt von Erfurt zum Flughafen Frankfurt fühlte sie sich von der Deutschen Bahn im Stich gelassen.

Die Doppel-Olympiasiegerin im Bahnrad ist auf Hilfe bei solchen Reisen angewiesen. Daher meldete sie ihre Fahrt vorher bei der DB an, damit diese Personal bereitstellt, das ihr aus dem Zug hilft.

Kein DB-Personal zur Hilfe

Die erste unschöne Überraschung war, dass sie bis zum Hauptbahnhof fahren musste, weil an ihrer eigentlichen Haltestelle keine Mitarbeiter verfügbar wären. Aber auch am Hauptbahnhof wartete sie vergeblich.

"Das finde ich frech. Das darf nicht sein! Nicht mal ein Schaffner kam. Zwei Mitreisende halfen mir dann aus dem Zug", machte sie ihrem Ärger Luft und postete diesen Vorfall auch auf Instagram. "Ich will ja auch die schlechten Seiten an einer Behinderung zeigen. Was machen Menschen, die nicht mein Selbstbewusstsein haben und es das erste Mal versuchen? Die fahren nie wieder Bahn!"

Einsatz für die Belange Behinderter

Aber auf Einsicht wartete man bei der Deutschen Bahn anfangs vergeblich. Auf ihren Instagram-Post bekam sie lediglich eine Standardantwort. "Die Bahn muss sich um die Behinderten kümmern. Auch dass ich nicht da aussteigen kann, wo ich will, darf nicht sein", machte sie auf die Missstände aufmerksam.

Zwar hatte die Geschichte dank hilfsbereiter Mitreisender diesmal noch ein Happy End. "Aber was ist, wenn ich den Sprinter Berlin – München nehme, am letzten Berliner Bahnhof raus will und niemand da ist? Da fahre ich bis München durch", legt Vogel den Finger in die Wunde.