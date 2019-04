Die Weltklasse-Tennisspielerin Sloane Stephens und US-Fußball-Nationalspieler Jozy Altidore wollen heiraten. Das kündigten beide auf ihren Twitterkanälen an.

Der 29 Jahre alte Stürmer, der für Toronto FC spielt, teilte ein Foto mit seiner Verlobten und den Worten "Forever starts now". Die 26-jährige Stephens, die 2017 die US Open gewann, twitterte "Forever yes" mit einem Herzen.

Die beiden Profisportler sind seit 2016 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich schon während der Kindheit in Florida, wo Stephens eine Tennis-Akademie besucht hatte.