NBA: Dirk Nowitzki erhält eigenes Emoji auf Twitter vor All-Star Game

Dirk Nowitzki ist bereits zu seiner aktiven Karriere eine absolute Legende.

Der Würzburger spielt in der NBA bei den Dallas Mavericks bereits seine 21. Saison in Folge - eine noch nie dagewesene Bestmarke.

Daher hat ihn nun das soziale Netzwerk "Twitter" auf ganz besondere Art und Weise geehrt. Vor dem All-Star Game in der NBA in der Nacht von Sonntag auf Montag kreierte das Netzwerk ein eigenes Nowitzki-Emoji.

Hinter dem Hashtag "DirkNowitzki" ist nun eine Figur zu sehen, die Nowitzkis Parade-Wurf, den einbeinigen Fadeaway-Jumper, ausführt.

Der Würzburger wird am Ende der Saison aller Voraussicht nach seine Karriere beenden und in die Hall of Fame der NBA kommen.

Aber auch die anderen Teilnehmer des All-Star Games haben auf Twitter ihr eigenes Emoji erhalten.