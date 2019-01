Die offizielle App anlässlich des 50. Geburtstages von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ist am Tag ihres Erscheinens am Donnerstag auf Rang eins aller Sport-Applikationen im Apple App Store eingestiegen. Das teilte Schumachers Management mit.

Die Anwendung beleuchtet die Karriere des siebenmaligen Champions und bietet dabei Rennwagen in 3D und deren Motorensound, sie vertieft Schumachers Statistiken und Rekorde, zeigt ein 2013 aufgenommenes Interview und virtuelle Touren durch die Ausstellung in der Motorworld Köln-Rheinland und über die historische Kartstrecke in Kerpen-Manheim, auf der Schumacher als Kind lernte.

Zudem blickt die App zurück auf die Jahre vor der Formel 1 und zeigt Autos und Karts aus frühen Tagen, aus der Formel König, der Formel 3 oder auch der DTM- und Sportwagen-Zeit.