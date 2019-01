Ein teures Abendessen und die Folgen. Nach der Kritik am Verzehr eines vergoldeten Steaks hat Franck Ribery zu einer unvergleichlichen Schimpftirade ausgeholt.

"Beginnen wir mit den Neidern und Hatern, die durch ein löchriges Kondom entstanden sein müssen: F**** eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum", schrieb der 35-jährige Profi des FC Bayern am Samstag auf Twitter.

"Ich schulde euch überhaupt nichts, meinen Erfolg habe ich vor allem Gott zu verdanken, mir selbst und meinen Vertrauten, die an mich geglaubt haben", geht die unflätige Botschaft weiter. "An alle anderen: Ihr wart nicht mehr als kleine Steinchen in meinen Schuhen."

Bayern nimmt Stellung zu Ribery-Vorfall

Ein Sprecher des FC Bayern teilte am Samstagabend auf sid-Nachfrage mit, dass der Verein den Wortlaut der Botschaft, die sich gegen französische Journalisten richte, nicht billige. Allerdings handele es sich um eine "private Angelegenheit". Zudem sei Ribery zum Verzehr des Steaks eingeladen worden.

Ribery hatte sich in einem Restaurant in Dubai ein mit Blattgold überzogenes Steak, angeblich im Wert von 1.200 Euro, bestellt und dafür heftige Kritik geerntet.

Die negativen Reaktionen hierauf will der Franzose offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Ebensowenig die Berichte der Medien, die er ebenfalls scharf attackierte.

"Was die Pseudo-Journalisten angeht, die immer nur negativ über mich und meine Taten berichtet haben", setzte Ribery an und kritisierte die aus seiner Sicht unfaire Berichterstattung.

Ribery beklagt sich über Medien

"Wenn ich etwas spende (denn man hat mir beigebracht, auch zu geben, wenn ich viel bekomme) - warum berichtet dann kein einziges großes nationales Medium davon?"

"Ihr bevorzugt es, über die Ferien zu berichten, die ich mit meiner Familie verbringe, ihr nehmt meine Taten und Gesten genau unter die Lupe, was ich esse etc. Oh ja, für diese Sorte von Belanglosigkeiten seid ihr zur Stelle!"

Wahiba Ribery: "Bin kurz vorm Erbrechen"

Die Schimpftirade samt der Wortwahl hatte Ribery am Vortag auf Instagram angekündigt. "Ich werde wohl Mütter beleidigen müssen", schrieb Ribery in seiner Story.

"Ich werde wohl Mütter beleidigen müssen", schrieb Ribery in seiner Instagram-Story © instagram/franckribery7

Zuvor hatte auch Riberys Ehefrau Wahiba wütend auf Fan-Reaktionen reagiert. "Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr uns bis in die Küche verfolgt", schrieb sie auf Instagram.

"Ich erspare euch den Rest, ich bin kurz vorm Erbrechen, glaubt mir. Armes Frankreich, dass es so viele Idioten und Arschlöcher gibt."

Ribery hatte sein Steak-Video in den sozialen Netzwerken selbst geteilt und damit die Diskussion ins Rollen gebracht.