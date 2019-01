Sportlich lief bei Loris Karius zuletzt nicht alles rund.

Nachdem der deutsche Torhüter im Finale der Champions League gegen Real Madrid gleich zwei Mal patzte und damit die Niederlage des FC Liverpool mit zu verantworten hatte, kullerten die Tränen. Als ihm Liverpool-Coach Jürgen Klopp dann auch noch Neuzugang Alisson vor die Nase setzte, zog Karius die Reißleine.

Seit diesem Sommer steht er beim türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul zwischen den Pfosten. Dort ist er zwar nicht frei von Fehlern, aber dennoch ununmstrittener Stammkeeper.

Küsse zwischen Karius und Thomalla

Und auch privat gibt es offenbar Grund zur Freude. Wie diverse Fotos in englischen Medien zeigen, hat es der 25-Jährige dem deutschen Model Sophia Thomalla angetan. Paparazzi erwischten die beiden am Strand von Miami - in eindeutigen Posen.

Die Schnappschüsse zeigen unter anderem Thomalla, wie sich sich über Karius beugt und ihm einen Kuss auf den Mund gibt.

Dieses Foto von Loris Karius postete Sophia Thomalla in einer Instagram-Story © instagram.com/sophiathomalla

Zudem postetet die 29 Jahre alte Thomalle in ihrer Instagram-Story ein Foto des Fußballers, das sie mit einem Herz versah.

Laut Bild-Informationen wurden die Moderatorin und der Sportler schon vor Kurzem bei einem Shopping-Trip in Istanbul entdeckt. Ein offizielles Statement steht bisher aus.