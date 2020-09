Nach der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft in Timmendorfer Strand steht für einige der deutschen Top-Teams das nächste Highlight auf dem Programm.

Beim "King of the Court" (alle Sessions ab Mittwoch im LIVESTREAM) trifft sich die internationale Elite im niederländischen Utrecht, um sich bei einem Turnier mit besonderem Modus zu messen. Das Event steigt von Mittwoch, 9. September bis Samstag, 12. September.

Anzeige

Aus deutscher Sicht sind die Vize-Meisterinnen Maggie Kozuch und Laura Ludwig sowie die nationalen Titelträger Julius Thole und Clemens Wickler bei den Männern am Start.

Kozuch/Ludwig und Thole/Wickler dabei

Dabei wird nicht das klassische Beachvolleyball gespielt, sondern die Variante "King of the Court". Dabei ist das Feld in eine Gewinner- und eine Herausfordererseite unterteilt. Punkte können nur auf der Gewinnerseite erzielt werden.

Das Spiel weist viele Unterschiede zum regulären Beach-Volleyball auf. So sind beispielsweise fünf statt zwei Teams gleichzeitig aktiv, die in einem Ausscheidungsrennen zunächst nach Zeit spielen.

Das Gold-Interview: Thole/Wickler sind Deutsche Meister 2020

Beim Turnier in Utrecht sind jeweils 20 Damen- und Herren-Teams dabei. Es werden vier Phasen an vier Tagen ausgetragen. Auf zwei Gruppenphasen folgen Halbfinals und Finale, wo wieder jeweils fünf Teams pro Match gegeneinander antreten.

Kozuch/Ludwig starten am Mittwoch um 17.30 Uhr ins Turnier, Thole/Wickler greifen am Donnerstag ab 19.30 Uhr an.

SPORT1 überträgt das Event jeden Tag im LIVESTREAM. Die Sendezeiten im Überblick:

Mittwoch, 9. September: 17.15 - 23.05 Uhr im LIVESTREAM

Donnerstag, 10. September: 16.15 -23.05 Uhr im LIVESTREAM

Freitag, 11. September: 14.15 - 23.05 Uhr im LIVESTREAM

Samstag, 12. September: 11.15 - 23.05 Uhr im LIVESTREAM