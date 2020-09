Nach der langen Corona-Pause geht es derzeit Schlag auf Schlag für die deutschen Beachvolleyball-Stars.

Der Deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Stand und dem "King of the Court" in Utrecht folgt nun die EM im lettischen Jurmala vom 15. bis 20. September. (Spielplan der Beachvolleyball-EM)

Dort herrschen strikte Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. Zwei negative Coronatests sind Teilnahmebedingung, am Court selbst darf es keinen Körperkontakt zwischen den Teams geben.

SPORT1 fasst die wichtigsten Informationen zum Turnier zusammen.

Beachvolleyball-EM: Deutsche Teilnehmer

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen treten vier deutsche Duos an.

Die größten Chancen bei den Männern werden den Vizeweltmeistern von 2020, Julius Thole und Clemens Wickler, eingeräumt.

Eine Prognose, wie weit es für das Duo gehen könnte, ist schwierig. "Wir sehen uns europaweit als eines von zehn bis 15 Teams, die sich ungefähr auf Augenhöhe befinden", meinte Thole: "Das sind nur sehr, sehr kleine Unterschiede. Wir probieren, uns auf uns zu konzentrieren und schauen, was am Ende dabei rauskommt."

Bei den Frauen richten sich die Blick auf die Paarungen Laura Ludwig und Margareta Kozuch sowie Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur.

Dabei startet Olympiasiegerin Ludwig mit Sorgen ins Turnier. "Mein Rücken braucht ein bisschen Ruhe. Ich habe schon seit ein paar Tagen damit zu kämpfen", sagte die 34-Jährige dem rbb. Es sei "schon etwas Ernstes".

Ludwig war zuletzt wegen ihrer Schmerzen in Utrecht/Niederlande beim Event "King of the Court" ausgestiegen. Kozuch spielte mit einer anderen Partnerin weiter.

Ittlinger/Laboureur hingegen haben allen Grund, zuversichtlich in die EM zu starten. Beide sind verletzungsfrei und reisen als frisch gebackene Deutsche Meisterinnen nach Lettland.

Die übrigen deutschen EM-Duos:

Frauen

Victoria Bieneck / Isabel Schneider

Kim Behrens / Cinja Tillmann

Männer

Armin Dollinger / Sven Winter

Philipp Arne Bergmann / Lukas Pfretzschner

Nils Ehlers / Simon Pfretzschner

Beachvolleyball-EM: Der Modus

Zunächst steht die Vorrunde mit jeweils acht Gruppen zu je vier Teams auf dem Programm. Dabei ziehen die acht Gruppensieger direkt ins Achtelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten müssen durch eine Qualifikationsrunde und ermitteln die Gegner der Gruppensieger in der Runde der letzten 16. Die Letzten jeder Staffel scheiden aus.

Anschließend geht es bei Männern und Frauen in den K.o.-Runden weiter bis ins Finale

So berichtet SPORT1 von der Beachvolleyball-EM:

