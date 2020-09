Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig ist mit Margareta Kozuch bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (Samstag und Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) direkt ins Viertelfinale eingezogen.

Durch einen 2:0 (21:16, 21:18)-Erfolg über ihre Klubkolleginnen Leonie Körtzinger/Sarah Schneider vom Hamburger SV machten Ludwig/Kozuch am Freitag den Sieg in der Gruppe A perfekt.

Die Titelverteidigerinnen Karla Borger und Julia Sude müssen dagegen den Umweg über das Achtelfinale nehmen. In der Gruppe B verlor das Duo aus Düsseldorf das entscheidende Duell um Platz eins gegen Melanie Gernert/Lena Ottens (Düsseldorf/Hamburg) 1:2 (19:21, 21:10, 11:15).

Auch Kira Walkenhorst, Ludwigs Gold-Partnerin von Rio, schaffte es nicht auf direktem Weg ins Viertelfinale. Mit Anna-Lena Grüne (beide Essen) wurde die Rückkehrerin in der Staffel D nur Dritte. Gewinnen Walkenhorst/Grüne ihr Achtelfinalspiel, geht es in der Runde der letzten Acht noch am Freitag gegen Ludwig/Kozuch.